الإمارات اليوم

شرطة رأس الخيمة: إغلاق جزئي لشارع شمل الرمس

التاريخ::
المصدر:

قالت شرطة رأس الخيمة إنه سيتم إغلاق شارع شمل الرمس بشكل جزئي بعد الإشارة الضوئية لمسافة 700 متر ولمدة شهرين من اليوم نظراً لأعمال التحسينات من قبل الشركة المنفذة للجسر في منطقة شمل.

 


 

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
أبو ظبي 04:46 06:06 12:25 15:54 18:37 20:07
الشارقة 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
عجمان 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
رأس الخيمة 04:38 05:58 12:17 15:46 18:29 19:59
الفجيرة 04:36 05:56 12:15 15:44 18:27 19:57
أم القيوين 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03