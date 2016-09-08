شرطة رأس الخيمة: إغلاق جزئي لشارع شمل الرمس

قالت شرطة رأس الخيمة إنه سيتم إغلاق شارع شمل الرمس بشكل جزئي بعد الإشارة الضوئية لمسافة 700 متر ولمدة شهرين من اليوم نظراً لأعمال التحسينات من قبل الشركة المنفذة للجسر في منطقة شمل.



