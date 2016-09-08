محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 488 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 488 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حرصا من سموه على إدخال البهجة والسرور على أسرالمفرج عنهم وذويهم في هذه المناسبة العطرة والأيام المباركة.

وأكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن النيابة العامة قامت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر السامي الذي وصفه سعادته بأنه يعكس مدى اهتمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم لمواصلة حياتهم والانخراط في المجتمع مجددا كأفراد يمارسون أدوارهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون وكذلك حرص سموه البالغ على إسعاد الناس ومنح بعض عناصر المجتمع الذين اختاروا مخالفة القانون فرصة جديدة لتصويب أخطائهم والعودة إلى طريق الصواب.

وأوضح أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لإتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإفراج عن نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية المشمولين بالأمر السامي في أسرع وقت لتمكينهم من الانضمام إلى أسرهم وذويهم ومواصلة حياتهم في إطار من الاحترام الكامل للقانون والانصياع لأحكامه التي يتساوى أمامها جميع أفراد المجتمع تأكيدا لمبدأ سيادة القانون الذي طالما أعلته دولتنا وأكدته مبدأ رئيسا من مبادئ الحياة فيها.