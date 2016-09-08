الإمارات اليوم

"الارصاد "يحذر من الرياح الجنوبية الشرقية

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أكد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل، استمرار التحذير من الرياح الجنوبية الشرقية النشطة واضطراب موج البحر في بحر عمان والمناطق في شمال الخليج العربي.

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دبي 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
أبو ظبي 04:46 06:06 12:25 15:54 18:37 20:07
الشارقة 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
عجمان 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03
رأس الخيمة 04:38 05:58 12:17 15:46 18:29 19:59
الفجيرة 04:36 05:56 12:15 15:44 18:27 19:57
أم القيوين 04:42 06:02 12:21 15:50 18:33 20:03