"الارصاد "يحذر من الرياح الجنوبية الشرقية

أكد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل، استمرار التحذير من الرياح الجنوبية الشرقية النشطة واضطراب موج البحر في بحر عمان والمناطق في شمال الخليج العربي.
أكد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل، استمرار التحذير من الرياح الجنوبية الشرقية النشطة واضطراب موج البحر في بحر عمان والمناطق في شمال الخليج العربي.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|04:42
|06:02
|12:21
|15:50
|18:33
|20:03
|أبو ظبي
|04:46
|06:06
|12:25
|15:54
|18:37
|20:07
|الشارقة
|04:42
|06:02
|12:21
|15:50
|18:33
|20:03
|عجمان
|04:42
|06:02
|12:21
|15:50
|18:33
|20:03
|رأس الخيمة
|04:38
|05:58
|12:17
|15:46
|18:29
|19:59
|الفجيرة
|04:36
|05:56
|12:15
|15:44
|18:27
|19:57
|أم القيوين
|04:42
|06:02
|12:21
|15:50
|18:33
|20:03