بلدية الشارقة تفتتح «منضدة خدمية» ضمن مراكز تسهيل

افتتحت بلدية الشارقة أول منضدة خدمية، لتصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية (تجديد فقط)، في مركز «تسهيل» بالمنطقة الصناعية 13.

وصرح مساعد المدير لقطاع خدمة العملاء، عمر الشارجي، أثناء الافتتاح، بأن «هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لاعتماد المجلس التنفيذي للإمارة، اتفاقية تخويل صلاحية التصديق على تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية لمراكز تقديم الخدمات، والمبرمة بين (تسهيل) والبلدية، والتي تم تنفيذها ابتداء من الأول من سبتمبر الجاري».

وأكد رئيس قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية، علي أحمد، الاستفادة من التوزيع الجغرافي لهذه المراكز، بما يخدم الجمهور ويوفر عليهم الوقت والمجهود، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع، من السبت حتى الخميس، في ستة مراكز لـ«تسهيل» على مستوى المدينة.

وأكمل أن البلدية تعطي أولوية كبيرة للتسهيلات والخدمات، التي تسرع إنجاز العمل، والوصول لأعلى معدلات رضا العملاء، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، من خلال فتح العديد من المنضدات الخدمية، لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة استمارات للخدمات (تسهيل)، حسين الغزال، أن توفير الخدمات التابعة للبلدية، ضمن المنضدات الخدمية لمراكز «تسهيل»، يحقق العديد من المنافع، لاسيما أن إتاحة خدمة تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية تخفف الضغط على المراجعين، وتساعدهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وتالياً الوصول لأعلى معدلات السعادة والرضا بين المتعاملين والموظفين.

وأوضح الغزال تخصيص 14 موظفاً، للعمل على تقديم الخدمة للجمهور.