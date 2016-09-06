تعرف على الخطة المرورية خلال العيد في دبي

وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة شاملة للحركة المرورية وخدمات وسائل النقل الجماعي خلال إجازة العيد بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، المهندسة ميثاء بن عدي، إن الخطة تشمل منطقة برج خليفة حيث يتم تركيب أكثر من 55 لوحة إرشادية لتوجيه المرور منها وإليها، على أكثر من اتجاه سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد و طريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت بن عدي قائلة "ولضمان انسيابية الحركة المرورية سيتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة".

وأشارت إلى الإجراءات التنظيمية لخدمات الحافلات ومركبات الأجرة التي سيتم توفير أقصى عدد ممكن منها في منطقة التحميل والتنزيل التابعة لدبي مول، فضلا عن توفير عدد إضافي من مركبات الأجرة عند المول خلال ساعات الذروة.

وتابعت كما سيتم نقل الجمهور من خلال 10 حافلات مخصصة على المسار الممتد بين دبي مول ومركز دبي التجاري، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع شركات الامتياز على رفع النسبة التشغيلية لمركبات الأجرة إلى 95 %، وفي حال زيادة الطلب على مركبات الأجرة مع عدم توافرها عند دبي مول سيتم تفعيل خط للحافلات لنقل الركاب إلى محطات مترو ديرة سيتي سنتر وبرجمان حيث تتوفر المزيد من مركبات الأجرة في تلك المواقع.

وتطلق الهيئة حملة واسعة لسلامة البيئة ضمن حرم الطريق تشمل الطرق والساحات العامة والمواقف والجسور والأنفاق وحول مواقع المشاريع التابعة لها.

ولفتت إلى أن الخطة تأتي في إطار مشاركة المجتمع مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى وما لذلك من أثر في ظهور المدينة بهذه المناسبة بأجمل حلة كما تعكس حرص الهيئة على توفير بيئة نظيفة وسليمة ونقية بحيث تكون موضع رضى وراحة لسكان المدينة وزوارها كافة خصوصاً وأن المدينة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة خلال الأعياد والمناسبات.

وأشارت ابن عدي إلى وجود فريق يضم مهندسين ومفتشين فنيين أكفاء على استعداد تام لإصلاح أية أعمال طارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع شرطة دبي وإعمار لضمان تنفيذ الخطط التشغيلية كافة والإغلاقات المطلوبة.