الإمارات اليوم

بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد راشد أحمد عبدالله الحبسي

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أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و جموع غفيرة صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان الشهيد راشد أحمد عبدالله الحبسي في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال اداء واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

ووصل الى مطار البطين الخاص بأبوظبي مساء أمس جثمان الشهيد البطل راشد احمد عبدالله الحبسي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيد حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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