بلدية دبي تطلق «المقصب الذكي»

أطلقت بلدية دبي خدمة حجز الأضحية مسبقاً عبر الخدمة الإلكترونية الجديدة «المقصب الذكي»، ويمكن من خلالها اختيار الأضحية من الأغنام المتوافرة خلال التطبيق، ودفع ثمنها إلكترونياً، ومن ثم يتم ذبحها من قبل مقاصب دبي، وتسلمها بسهولة ويسر، بعيداً عن الزحام، خصوصاً خلال هذه الفترة التي تكثر فيها عمليات التضحية.

وتهدف البلدية من خلال هذا التطبيق إلى إسعاد العملاء وإرضائهم، والمساهمة في جعل المعيشة في مدينة دبي أكثر ذكاء، وتقليل مخاطر الذبح العشوائي إلى أدنى حد ممكن، وضمان بيع ذبائح خالية من الأمراض، وضمان المناولة والنقل الصحيح للحوم الطازجة، وإتاحة خيارات وبدائل جديدة لأفراد المجتمع من رواد المقاصب خلال هذه الفترة.

كما يمكن عن طريق الهاتف الذكي أن يتقدم الشخص عبر تطبيق «المواشي» بطلب أضحية، ودفع ثمنها ورسوم الذبح والتقطيع، ويتم توريدها إلى مناطق قريبة من مسكنه، وهي مقصب الخوانيج المؤقت، والقوز، وجبل علي، وذلك تخفيفاً عن المتعاملين عناء الانتظار، خصوصاً من المسنين، ومن لا تساعده الظروف الصحية على أن يقوم بشراء الأضحية والوقوف في المقصب لذبحها وتقطيعها، حيث سيتم ذبحها في مناطق مخصصة، وتحت إشراف طاقم فني متخصص، وذباحين مؤهلين، وأطباء بيطريين لفحص الأضحية، كما سيتم نقلها من خلال وسائل نقل آمنة، بحيث تضمن سلامة اللحوم.

ودشّن مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، الموقع الرسمي لشركة الإمارات للمواشي على جهاز «آي فون»، الذي يتضمن على واجهته تطبيق «المواشي»، كما سيتم وضع التطبيق خلال يومين على واجهة «غوغل» و«أندرويد»، تمهيداً لتفعيله في الوقت نفسه.

ويتضمن التطبيق واجهة لاختيار الأضحية، حيث تضم الواجهة صوراً للماشية، وأنواعها، وأسعارها، والعدد المطلوب، ثم تأتي في لوحة ثانية طريقة التجهيز، وتتضمن مجموعة خيارات خاصة بالتجهيز، سواء كانت ذبيحة كاملة أو نصفين أو أربع قطع أو ست قطع أو 12 قطعة، وتأتي بعد ذلك خطوة التوصيل، وتحديد مكان وصول الأضحية إلى مقصب الخوانيج المؤقت، أو مقصب القوز، أو مقصب جبل علي، ويجري الشخص عملية الشراء الإلكترونية، لتصله بعدها رسالة من الشركة على هاتفه الذكي، توضح طلبه، واليوم المحدد لعملية التسليم، والذي عادة سيكون خلال أيام التشريق، وسيبدأ حجز هذه المواشي من اليوم، على أن يتم التسليم في اليوم الذي يرغب فيه صاحب الأضحية، وسيبدأ التسليم في المواقع المحددة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.