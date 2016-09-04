"جامعة الإمارات" تطلق أكبر أطلس لأمراض الخيول في العالم

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة أكبر أطلس لأمراض الخيول في العالم والذى تم دعمه من مؤسسة الرفق بالخيول "سبانا " في المملكة المتحدة.

ويعتبر الأطلس الذي ألفه رئيس قسم الطب البيطري في كلية الأغذية والزراعة بالجامعة، الدكتور سميح أبو طربوش، مرجعا أساسيا في كليات الطب البيطري ولأطباء الخيول والطلاب.

وقال المؤلف أبوطربوش الذى الف عدة كتب و 56 بحثا علميا واكتشف عدة امراض مثل فيروس غرب النيل للخيول في كندا، إن الأطلس يغطي مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب الخيول وطرق تشخيصها مشيرا إلى أن الكتاب يضم فصلا كاملا عن أمراض الأمهار وحديثي الولادة.

ويتكون الأطلس من 12 فصلا و800 صفحة من القطع الكبير عرض فيها المؤلف طرق التعرف على المرض والمعالجة والتشخيص بالأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والأشعة النووية والتشريح المرضي مع صور سريرية ملونة إضافة إلى ما يزيد عن 2650 صورة.