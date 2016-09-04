نظام مروري ذكي للتحكم بعدد المركبات في أبوظبي

قررت دائرة الشؤون البلدية والنقل في ابوظبي استحداث نظام مروري ذكي للتحكم بعدد المركبات في الأماكن التي تشهد اختناقات مرورية، وخصوصا عند الالتقاء بين الشوارع الفرعية والرئيسية.

وقد وضحت الدائرة أن هذه الإشارة المرورية ستقوم بالتحكم بعدد المركبات المتجهة إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان من الطرق الفرعية وفقا للطاقة الاستيعابية للطريق السريع، و ذلك لتفادي خطر حوادث السير و الازدحام المروري ورفع مستوى الأمان والسلامة ، حيث أن هذه الأنظمة تعتمد تقنيات حديثة ومتطورة تتكفل إلكترونياً بتغيير لون الإشارة وفقاً لحجم الازدحام عليها عبر مجسات وكاميرات من شأنها أن تقلل من حجم الاختناقات المرورية على الطرق السريعة وتحسين السلامة المرورية في ساعات الذروة.

وتتضمن هذه الإشارة لونين الأحمر والأصفر المتقطع حيث إن الضوء الأحمر يشير إلى التوقف والضوء الأصفر المتقطع يشير إلى العبور بحذر ويجب على السائقين اتخاذ الحيطة والحذر عند دخول الشارع الرئيسي والتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة.

وجاء ذلك انطلاقاً من سعي الدائرة على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لرفع كفاءة منظومة النقل البري بكل عناصره في شتى أنحاء إمارة أبوظبي وبما يخدم الجمهور وحركة التنقل، ولتحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وفي هذا الجانب أشارت إدارة تخطيط النقل المتكامل في دائرة الشؤون البلدية والنقل، إلى أنه سيتم تطبيق النظام على عدة مراحل، والبداية ستكون على المخارج المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان في جزيرة أبوظبي. حيث تم تفعيل المرحلة الأولى وبالتحديد على تقاطع شارع الشيخ زايد بن سلطان مع شارع الشيخة سلامة بنت بطي.

وعليه تهيب الدائرة بمرتادي الطريق الالتزام التام بنظام الإشارة الجديدة تجنباً للمخالفة، آخذين في الحسبان أن هذه الإشارات المرورية جزء من نظام ذكي متكامل والهدف الرئيسي منه هو تقليل الازدحام المروري في ساعات الذروة، وتنظيم حركة السير على شبكة الطرق بمدينة أبوظبي لتصبح أكثر فعالية ومرونة في التجاوب مع الطلب والتغيرات في الحركة المرورية ، وبما يخدم المصلحة العامة.