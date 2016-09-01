«دبي للأداء الحكومي المتميز» يطبق معايير استدامة الأداء والنتائج

كشف المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الدكتور أحمد النصيرات، أن البرنامج وضع معايير ومتطلبات جديدة، بما يتوافق مع تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز، خلال الدورة الحالية، تركز على مدى استدامة النتائج والأداء للجهات الحكومية، ضمن جائزة «الجهة الحكومية الرائدة»، التي تطلق لأول مرة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها البرنامج، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، تحت عنوان «بناء مستقبل مستدام.. مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة»، ضمن سلسلة الندوات والملتقيات الحوارية المعرفية للعام الجاري، لنشر ثقافة التميز والإبداع بين موظفي حكومة دبي.

وقال أمين عام المجلس، عبدالله الشيباني، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسمت أسساً ثابتة لبناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة، في المجالات كافة، وعلى كل الصعد، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

• «دبي للأداء الحكومي» يدعم استثمار التكنولوجيا والتعليم، في عمليات التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن «تنمية البلدان تقاس بمدى مشاركة شبابها ومجتمعاتها في صناعة القرار، ونحن في الإمارات سطرنا أبرز النجاحات والخطوات في إشراك الشباب والمجتمع في صناعة القرار، ومشاركتهم في بناء مستقبل مزدهر، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الإنسان والعلم والتقنية المتقدمة ومواكبة أفضل التكنولوجيا في العالم، التي تضمن لنا الوصول للمركز الأول عالمياً».

وأكد النصيرات أن المؤشرات التنافسية تتطور، وينبغي كذلك تغيير مؤشرات قياس الاستدامة، ومدى قدرة الجهة الحكومية على ضمان استدامة أدائها، ضمن منظومة الجيل الرابع لجوائز التميز، التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطبيقها فبراير الماضي.

وذكر أن قياس الاستدامة يأتي انسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، إذ إن التقييم يعتمد على لائحة معايير للجهة الحكومية، وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، والتميز، إضافة إلى نتائج قابلة للتطور والنمو في هذه المؤسسة، ضمن جائزة «الجهة الحكومية الرائدة»، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتابع النصيرات أن الجائزة، التي يطلقها البرنامج بعد تطبيق منظومة الجيل الرابع للدورة الحالية لجوائز التميز، تعتمد على ممارسات الجهات، وقدراتها. وتوضع العمليات والمنهجيات المستخدمة والنظم والبرامج التي تبنتها في الحسبان، إضافة إلى قدرتها على الحفاظ على الموارد البشرية والمالية وتنميتها.

وأفاد بأن المقيمين سيكونون متخصصين في مجال عمل المؤسسات، ومدى استدامة التميز فيها على مدى ثلاث سنوات متتالية، إذ إن أولويات التركيز والمعايير والنتائج في المنظومة لها وزن مختلف، لكل جائزة من الجوائز الـ22 في منظومة الجيل الرابع، والفئات الخمس التي أعلن عنها البرنامج.

وقال إن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف المجالات، ودعم الجهود لاستثمار التكنولوجيا والتعليم والأبحاث العلمية في عمليات التحول إلى الطاقة المتجددة، واستغلال مصادر الطاقة النظيفة.

من جانبه، أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بأن الهيئة بدأت تطبيق معايير الاستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، من خلال مشروعات تنموية عدة، أبرزها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يمثل اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة، ورؤيتها في استشراف المستقبل.