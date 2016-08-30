بتوجيهات رئيس الدولة.. الهلال الأحمر تنفذ مشاريع تنموية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفذ الهيئة عددا من المشاريع التنموية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان.

وتتضمن المشاريع مجالات حيوية كالإسكان والصحة والتعليم وتستفيد منها آلاف الأسر المتضررة في ولايات كسلا والخرطوم ونهر النيل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد تجسد العلاقة المتينة بين الإمارات و السودان والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وتعبر عن عمق الروابط الأزلية بين الشعبين الشقيقين وتؤكد تضامن القيادة الرشيدة اللامحدود مع الأوضاع الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات الأخيرة في السودان كما تجسد سرعة الاستجابة تجاه التداعيات الإنسانية التي خلفتها الكارثة على حياة الأشقاء هناك.

وأضاف سموه " تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الإمارات كدولة مانحة بنهجها الإنساني والتنموي تجاه ضحايا الأزمات والكوارث وتعزيزا لدورها المتميز في تعزيز القيم والمبادرات التي تحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتساند جهود التنمية في المجتمعات التي تطالها النكبات الإنسانية التي تؤثر على حياة الناس ومصائرهم".

ويغادر الدولة غدا متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد من الهيئة للإشراف على تنفيذ المشاريع المقترحة في السودان ويجري الوفد عمليات التنسيق و المتابعة مع الشركاء المحليين و السلطات المختصة ..وتمثل هذه المشاريع المرحلة الثانية من جهود الهيئة الإنسانية لصالح المتضررين من السيول و الفيضانات حيث تضمنت المرحلة الأولى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة فور وقوع الكارثة وسيرت الهيئة قوافل مساعدات للمتضررين في ولاية الجزيرة تضمنت احتياجاتهم الغذائية و الإيوائية الضرورية.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في السودان ولفترات متقاربة أدت إلى ازدياد مناسيب النيل وروافده مما قد نتج عنه فيضانات تهدد بصورة مباشرة القاطنين على ضفتي النيل حسب توقعات الجهات المختصة في السودان.

وشهدت 13 ولاية سودانية مؤخرا من أصل 18 أزمة إنسانية حقيقية بسبب السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة تأثر بها آلاف الأسر في ظروف صعبة إلى جانب تدمير آلاف المنازل في تلك الولايات .. وتلقت هيئة الهلال الأحمر نداءات إنسانية من نظيرتها السودانية للمساهمة في عمليات إغاثة المتأثرين وتوفير احتياجاتهم المتمثلة في المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية والاحتياجات الإغاثية الأخرى.