محمد بن راشد يأمر بتغييرات إدارية في القيادات التنفيذية العليا لبلدية دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي بإجراء تعديلات إدارية فورية في بلدية دبي شملت إحالة 9 من قياداتها التنفيذية العليا إلى التقاعد اعتبارا من اليوم، وذلك في إطار حرص سموه على إتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة وبما يتوافق مع المعايير الأساسية التي وضعتها حكومة دبي للعمل في مختلف دوائرها وأجهزتها بهدف تقديم أرقى مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين وفي جميع الأوقات.



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لقيادات البلدية المشمولين بالتغيير لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم كل في موقعه، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.



وقد شمل قرار الإحالة إلى التقاعد كلا من عبدالقادر الجسمي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني لبلدية دبي، والمهندس عيسى الميدور، نائب المدير العام، ومحمد عبدالكريم جلفار، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وخالد علي أحمد بن زايد الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع، والمهندس عبدالله محمد رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط، والمهندس صلاح أميري، مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، والمهندس سالم بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، وعبيد سالم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام، والمهندس خالد محمد صالح الملا، مدير إدارة المباني بالبلدية.