قائمة بأماكن "المواقف الوردية" لمركبات السيدات في أبوظبي

حددت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي 182موقفاً تم طلاءها باللون الوردي ليكون خاصاً بالسيدات في المواقف المتعددة الطوابق والمواقف السطحية، حيث تم تحديد الموقف بلوحات إرشادية وبرصيف «وردي» في مختلف مناطق الإمارة، وذلك حفاظاً على خصوصية المرأة ، وتخفيفاً لها من عناء البحث عن المواقف، وكجزء من حرص الدائرة على الارتقاء بخدماتها لتشمل جميع شرائح المجتمع، وتلبي احتياجات النمو السكاني.

وأوضحت الدائرة أن توزيع المواقف المخصصة للسيدات شمل الموقف الطابقي الواقع خلف ليوا سنتر بواقع 26 موقفاً، و18 موقفاً لمنطقة الكورنيش و 28 موقفاً خلف فندق زاخر و18 موقفاً خلف وزارة الصحة و26 موقفاً في شارع ليوا و25 موقفاً خلف مستشفى النور و41 موقفاً في منطقة الدانة خلف توطين.

وأكدت أن هناك زيادة لأعداد المواقف الوردية مستقبلا، وبطاقات استيعابية أكبر، حيث أن المواقف المتعددة الطوابق تعد أحد الحلول الأولية لمشكلات المواقف، بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية، وامتيازها بتكامل الخدمات، ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن مشغلو "مواقف" سيقومون بالتأكد من وقوف المركبات بشكل قانوني، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال قيام الرجال بإيقاف مركباتهم في المواقف الوردية المخصصة للسيدات، وذلك بإصدار مخالفات الوقوف في الأماكن غير المصرح بها، وقطر المركبة.