إلتحاق دفعة جديدة من الإناث بالخدمة الوطنية في 17 سبتمبر

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية عن إستمرار إستقبال طلبات تسجيل الإناث الراغبات بالانضمام إلى الخدمة الوطنية ممن بلغن الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوزن الثلاثين عاماً، وذلك في معسكر آل نهيان بأبوظبي، ومعسكر العين في العين، ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية، ومعسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر المنامة في عجمان.

وحددت الهيئة موعد إنعقاد دورة الدفعة الخامسة بتاريخ 17 من سبتمبر القادم بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية الخاصة بالإناث، بعد أن تم تطوير البرنامج والمنهاج التدريبي إستراتيجياً لضمان تحقيق الأهداف السامية التي تعود بالنفع على المجندات وتساهم في بناء الشخصية القوية الفعالة وصقل قدراتهم على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وخلق روح التعاون والعمل ضمن فريق واحد ولمصلحة واحدة ألا وهي الدفاع عن الوطن والمحافظة على مكتسباته في السلم والحرب.

وتلتزم الجهات الحكومية والخاصة بالحفاظ على وظيفة الإناث اللواتي يؤدين خدمتهن الوطنية من كوادرهم لحين إنتهاء فترة الخدمة الوطنية، وتؤدى للموظفات من جهة عملهن طوال فترة الخدمة ما يستحق لهن من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته.

كما تم اعتبار مدة الخدمة الوطنية ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وأعلنت الهيئة سابقاً عن الوثائق الواجب اصطحابها من قبل المواطنات الراغبات في الإلتحاق بالخدمة الوطنية حسب التالي: أصل خلاصة القيد ونسخة عنها، أصل جواز السفر ونسخة عنه، أصل بطاقة الهوية وصورة عنها، صورتان شخصيتان، ورسالة عدم ممانعة من ولي الأمر مصدقة من كاتب العدل، أو حضور ولي الأمر شخصياً لمركز التجنيد.