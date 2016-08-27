"هيئة الإمارات للهوية" توضح حقيقة الشائعات التي ترد عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي

أكدت هيئة الإمارات للهوية عبر تغريدة لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدم صحة ما يتداوله البعض عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي حول توفر وظائف شاغرة في مراكز تتبع للهيئة داخل مطارات الدولة.