بلدية أبوظبي تزور مرضى «لايف كير» في مصفح

زار وفد من بلدية أبوظبي مستشفى «لايف كير» في مصفح، لتفقد المرضى والاطمئنان على أحوالهم الصحية، تأكيداً على التزام البلدية بالمسؤولية المجتمعية، واستمراراً لحرصها على تكريس قيم التواصل والتراحم، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

كما تمثل الزيارة تجسيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتبار عام 2017 «عام الخير».

وشمل برنامج المبادرة زيارة المرضى في غرفهم، والتحدث إليهم، والاطمئنان على أحوالهم الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة المعنوية لهم، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

كما تضمن تقديم بعض الهدايا التذكارية والورود، مع الدعاء لهم بالصحة والعافية.

وقد أعرب المرضى عن تقديرهم لمبادرة البلدية، مؤكدين أنها تركت في نفوسهم ونفوس ذويهم أثراً إيجابياً كبيراً.