الإمارات اليوم

25 جائزة «قرآنية» لـ «طالبات البِر»

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«مشروع البر» للإناث شارك بـ158 حافظة في مسابقات 2016. من المصدر

تُوجت الطالبات والمنتسبات لـ«مشروع البر» لتحفيظ القرآن الكريم في جمعية دار البر، بـ25 جائزة قرآنية بمسابقات مختلفة لحفظ القرآن الكريم وترتيله في إمارات الدولة، خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً للجمعية، فقد نجحت 32 طالبة ومنتسبة للمشروع القرآني، في ختم وحفظ كتاب الله، تبارك وتعالى، بالكامل، ونالت 12 طالبة الإجازة الخاصة بحفظ القرآن بـ«السند».

وأكد المدير التنفيذي لـ«دار البر»، عبدالله الفلاسي، أن «مشروع البر» للإناث شارك بـ158 حافظة في 12 جائزة ومسابقة قرآنية، أقيمت في الإمارات خلال 2016، وحصدت منهن 65 متسابقة المراكز الأولى، في حين فاز المشروع المتخصص في تحفيظ القرآن الكريم، ممثلاً بطالباته ومنتسباته، خلال عامَي 2016 و2017، بجوائز قرآنية في خمس إمارات، مؤكداً أن الجمعية شاركت، عبر فرع الإناث في «مشروع البر»، في جميع المسابقات والجوائز القرآنية التي تشهدها الدولة.

 

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