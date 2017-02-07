شرطة عجمان تستضيف المكتبة المتنقلة

استضافت لجنة المعرفة في القيادة العامة لشرطة عجمان، المكتبة المتنقلة على مدى يومين، ضمن مبادرات لجنة المعرفة ومبادرة «ثقافة بلا حدود»، وشارك في الفعالية قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط والأفراد من مختلف الإدارات في القيادة العامة للشرطة.

وقال رئيس لجنة المعرفة، الرائد ناصر عبدالله عبيد، إن القراءة اللبنة الأساسية التي تبنى بها الحضارات، ولها فوائد كثيرة تتمثل في تحفيز الذهن وتقوية الذاكرة والانفتاح على العالم، ونظراً لظروف الحياة الحالية وهيمنة الأجهزة الذكية، بما تحويه من إنترنت ووسائل تواصل اجتماعي، قد تشعر البعض بأن ما يتلقاه من معلومات من خلال تلك الوسائط قد يغنيه عن الكتاب، لذا رأينا أن نذكر موظفينا بمتعة القراءة وأهميتها، من خلال المكتبة المتنقلة، التي لاقت إقبالاً كبيراً من قبلهم.

واستمرت فعاليات المكتبة المتنقلة يومين متتالين، حيث كان اليوم الأول في مبنى القيادة العامة، والثاني في مركز خدمات المرور والترخيص، وحظيت هذه الفعالية بإقبال كبير من قبل الموظفين وأسرهم، الذين توافدوا إليها ليطلعوا على محتوياتها، ويتصفحوا كتبها القيمة والمفيدة، التي أثرت المخزون المعرفي لديهم.