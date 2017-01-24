وظيفة

أنا مواطن (33 عاماً) من دبي، لديَّ طفلان، حاصل على «الثانوية العامة»، ودورات تدريبية في مجالات عدة، وأجيد اللغة الإنجليزية، كنت أعمل بوظيفة إدارية في جهة حكومية لمدة 12 عاماً، وقدمت استقالتي بسبب ظروف خاصة، وحالياً أكملت ثمانية أشهر بلا عمل، وطرقت أبواب جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي دون جدوى وأنفقت المستحقات التي حصلت عليها من جهة عملي، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة. (أبو محمد)

عمل

أنا مواطن (26 عاماً) من الفجيرة، حاصل على شهادة الثالث الإعدادي، ودورات أخرى، متزوج ولديَّ طفلة، وأسكن في شقة بالإيجار، وكنت أعمل في جهة حكومية، وتم إنهاء خدماتي بسبب الغياب المتكرر لظروف خاصة، وأبحث عن وظيفة منذ سنتين، وسبق لي التقديم في جهات حكومية وخاصة من دون جدوى، وحالياً مصدر دخلي الوحيد هو المساعدات التي أحصل عليها من الأهل والأقارب، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل. (علي)

أريد عملاً

أنا مواطنة من أبوظبي، حاصلة على مؤهل «الثانوية العامة» ودورات أخرى، متزوجة ولديَّ طفلتان، سبق أن بحثت عن وظيفة في جهات حكومية وخاصة في أبوظبي من دون جدوى، ومكوثي في المنزل بلا عمل لا يجدي نفعاً، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسرتي، خصوصاً أن راتب زوجي يكفي بالكاد، في ظل المستلزمات المالية المترتبة عليه، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على فرصة عمل، أستطيع من خلالها مساعدة أسرتي. (هـ.م)