«مكتوم الخيرية» تختتم ملتقى «نحن معكم»

اختتمت هيئة آل مكتوم الخيرية، الأسبوع الماضي، ملتقى «نحن معكم» الذي يقام سنوياً لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم رسالة اجتماعية سامية، لجعل ذوي الإعاقة عناصر فاعلة ومتميزة في المجتمع، مع تعزيز الاهتمام بهذه الشريحة.

وأقيمت فعاليات الملتقى بكايت بيتش أم سقيم 1، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الأمناء متضمنة عروضاً ترفيهية للأطفال، وأركاناً للمأكولات الشعبية والحرف اليدوية ومنتجات ذوي الإعاقة والأسر المتعففة، والعديد من البرامج والورش التشغيلية للابتكار، وبروتوكول التعامل مع ذوي الإعاقة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي.

ويعتبر الملتقى من الفعاليات الهادفة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم ورعايتهم كعناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع، مع مشاركة جميع مراكز وأندية ذوي الإعاقة.

وكرم الأمين العام للهيئة، محمد عبيد بن غنام، المشاركين في الملتقى، ووزع شهادات ودروعاً تذكارية على الرعاة والمشاركين.

وأكد بن غنام أن الملتقى حظي برعاية خاصة من راعي الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس مجلس الأمناء، واهتمام كامل بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع والحياة العامة، بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وجعلهم فئة منتجة، تسهم عملياً في تنمية المجتمع والتنمية الشاملة في الدولة.

وتقدم بن غنام بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعمها الملتقى، خصوصاً الرعاة الرسميين: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبلدية دبي، والرعاة الفرعيين، والراعي الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام، و«البيان» و«الإمارات اليوم».