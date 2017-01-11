كلفة العملية

أنا سوري، أقيم في دبي، لدي ثلاثة أطفال، بينهم طفل (12 عاماً)، يعاني مشكلات صحية في المثانة، وأدخلته مستشفى لطيفة، وخضع لعمية تغيير مجرى البول، وبلغت كلفتها 6700 درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، لذا وضعت شيك ضمان في المستشفى إلى حين السداد، وأنا أعمل براتب 5700 درهم، يذهب منه 2400 درهم لإيجار المسكن، و1000 درهم رسوماً دراسية، والباقي لمصروفات الحياة، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في سداد المبلغ. (أبوعابد)

مبلغ العلاج

أنا سوري، أقيم في دبي، لدي طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، تعاني نقصاً في صفائح الدم، وسبق أن أدخلتها مستشفى لطيفة، وتبين أنها في حاجة إلى علاج تبلغ كلفته 9937 درهماً، والمشكلة أن هذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ أعمل في جهة خاصة براتب 4000 درهم، يذهب كله لمصروفات الحياة ومتطلباتها لأفراد أسرتي المكونة من أربعة أفراد، ولا أعرف كيفية سداد كلفة علاج طفلتي، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تدبير كلفة العلاج. (أبوهاجر)

وظيفة

أنا مواطنة من رأس الخيمة (30 عاماً)، حاصلة على بكالوريوس علم النفس في جامعة الإمارات، ودورة في الحاسب الآلي، وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، ونمر بظروف معيشية صعبة، في ظل تراكم الديون البنكية على عاتق زوجي، وأنا أبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، وطرقت أبواب جهات حكومية وخاصة في رأس الخيمة، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات الحياة. (م.ن)

عمل

أنا مواطنة من العين (36 عاماً)، حاصلة على دبلوم مهني، إضافة إلى شهادة في السكرتارية، كنت أعمل في جهة حكومية لمدة 12 سنة، وتركت العمل لظروف خاصة، وأسرتي مكونة من ثلاثة أفراد، وتمر بظروف صعبة، وأنا أبحث عن وظيفة منذ سنة، وطرقت أبواباً عدة في جهات حكومية وخاصة في العين وأبوظبي، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة. (أ.ح)