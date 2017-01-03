متطوعون من 118 جنسية يقدمون 62 ألف ساعة لأعمال الخير

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع كبير في الأنشطة التطوعية التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015، الأمر الذي أسهم في تحقيق وفر مالي بنحو خمسة ملايين درهم، مشيرة إلى أن متطوعين من 118 جنسية قدموا أكثر من 62 ألف ساعة تطوعية لأعمال الخير.

وبينّت الهيئة أن ارتفاع الوعي لدى الجهات والمؤسسات ببرنامج دبي للتطوع، وإطلاق تطبيق دبي للتطوع، أسهم في تسهيل عملية تسجيل الشركات والإعلان عن الفرص التطوعية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة في البرنامج من 57 في عام 2015 إلى 156 خلال العام الماضي، ما يشكل ثلاثة أضعاف.

وأضافت أن عدد الساعات التطوعية ارتفعت العام الماضي بمقدار 38 ألفاً و396 ساعة تطوعية، ليبلغ عدد الساعات التطوعية التي قدمها المشاركون في برنامج دبي لتطوع منذ إطلاقه نحو 62 ألفاً و468 ساعة تطوعية.

وتوقع المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، أن تتضاعف الأعداد خلال العام الجاري، لاسيما أن التطوع يشكل أحد محاور «عام الخير»، الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قائلاً «يعتبر تبني ثقافة التطوع بشكل واسع في كافة مجالات المجتمع، أحد مستهدفات (عام الخير)، الأمر الذي يقدم دعماً حكومياً استثنائياً لهذا المفهوم المجتمعي الراقي، ويسلط الضوء على مجالاته وفرصه التي نسعى في هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيزها وتنظميها».

وأضاف: «نلاحظ انتشار مفهوم التطوع بشكل واسع في الدول المتقدمة، إلا أنه في مجتمعنا يحمل بعداً آخر أعمق، حيث أنه جزء أصيل من ثقافتنا التي ترتكز على مساندة الآخرين ودعمهم، وسلوك يومي يمارسه معظم أبناء هذا الوطن، سواء في تكافلهم عند الشدائد أو تعاضدهم لتخطي التحديات، والهيئة تعمل على تطوير هذا النهج الإيجابي وتوسيعه، عبر استثمار خبرات ومهارات أبناء الوطن والمقيمين».

وبلغ عدد المسجلين في برنامج دبي للتطوع، التابع للهيئة، نحو 6124 متطوعاً ومتطوعة، يشكل المواطنون نسبة 41% منهم، إضافة إلى متطوعين من 118 جنسية مختلفة، تبلغ نسبة المتطوعين الذكور نحو 41%، وتبلغ نسبة المتطوعات نحو 59%.

وقالت مديرة إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة، هناء بكار الحارثي، إن عدد الفعاليات التطوعية التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي بلغ 68 فعالية، احتلت الفعاليات التنظيمية 54.4%، وشكلت الفعاليات التخصصية 42.6%، لافتة إلى أن الهيئة ستعمل خلال «عام الخير» على توسيع مشاركة أصحاب الخبرات من جميع التخصصات في العمل التطوعي، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التلاحم المجتمعي، وتقوية الترابط بين أفراد المجتمع.