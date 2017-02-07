المستشفيات الخاصة في أبوظبي تصدر شهادات الميلاد إلكترونياً

كشفت هيئة الصحة في أبوظبي عن بدء تطبيق خدمة إصدار شهادات الميلاد إلكترونياً في المستشفيات الخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين، جاء ذلك خلال حفل تدشين الخدمة، وإصدار أول شهادة ميلاد الذي أقامته الهيئة، أمس، في مستشفى دانة الإمارات.

وقال مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في الهيئة، هلال خميس المريخي، إن الهيئة بدأت في تطبيق نظام إصدار شهادات الميلاد إلكترونياً منذ سنوات، ما أتاح أمام سكان الإمارة الحصول على شهادات الميلاد (للمواليد الجدد) عن طريق المنشآت الصحية الحكومية في كل من أبوظبي والعين ومراكز «تـم» في المنطقة الغربية، وحالياً في مستشفيات القطاع الخاص دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.

وأوضح أن المستندات المطلوبة لإصدار شهادة ميلاد جديدة تتضمن النسخ الأصلية من إشعار الولادة، وخلاصة القيد للمواطنين، وجوازات سفر الوالدين، وشهادة الزواج، وبطاقة الهوية، وتتولى المستشفيات عمل صور ضوئية للوثائق، وإرسالها إلكترونياً إلى الهيئة، التي تتولى التدقيق، وإصدار الموافقة في حال صحة واكتمال الأوراق المطلوبة لإصدار الشهادة إلكترونياً.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«الشرقية المتحدة للخدمات الطبية»، رئيس مجلس إدارة المستشفى، محمد علي الشرفاء الحمادي، بأن إصدار شهادات الميلاد إلكترونياً من المستشفى يسرع الحصول على شهادات الميلاد، مضيفاً أن هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على دعم وتعزيز الشراكات مع المنشآت الصحية لخدمة وإسعاد المتعاملين بكل فئاتهم، وذلك باستمرار تعزيز كفاءة الخدمات ونوعيتها وجودتها ونوافذ تقديمها، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب المواطن محمد النقبي عن سعادته بإصدار شهادة ميلاد إلكترونياً لطفلته المولودة في مستشفى دانة الإمارات، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، لتكون بذلك شهادة ميلاد ابنته أول شهادة تصدر إلكترونياً في مستشفيات القطاع الخاص.