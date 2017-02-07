مستشفى صقر يسجل 3230 مولوداً العام الماضي

سجل قسم النساء والتوليد بمستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة 3230 مولوداً خلال العام الماضي، كما يستقبل قسم النساء في المستشفى، الذي يعتبر من أكثر الأقسام ازدحاماً بالمرضى والمراجعين، 52 مراجعة يومياً، ويستقبل قسم الحوامل 72 مراجعة ومتابعة حمل يومياً.

وقال مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، إن قسم النساء والولادة في مستشفى صقر يعتبر من أكثر الأقسام التي تشهد إقبالاً من المرضى والمراجعين، حيث تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع اهتماماً بتقديم الخدمات الصحية المتميزة، وفقاً للمعايير العالمية، لضمان توفير بيئة صحية مستدامة، ولمواكبة أحدث التطورات في مجال طب وجراحة الأمراض النسائية والولادة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي الأول لطب وجراحة الأمراض النسائية والتوليد، الذي نظمته منطقة رأس الخيمة الطبية يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة علاج تأثيرات السمنة على حمل النساء، وعلاج الأسباب المؤدية إلى الإجهاض وعلاج السلس البولي أثناء فترة الحمل، وضرورة علاج أمراض السكر والضغط للحوامل.