«طبية رأس الخيمة» تفتتح مركز الجير بـ 15 مليون درهم

دشنت منطقة رأس الخيمة الطبية مركز الجير للرعاية الصحية الأولية، أول من أمس، بتكلفة نحو 15 مليون درهم، وبدأ المركز في استقبال المرضى والمراجعين بشكل رسمي.

وقال مدير المنطقة، الدكتور عبدالله النعيمي، إن المركز الجديد يضم خدمات طبية جديدة، عبارة عن عيادات أسنان وتطعيم أطفال ومختبر وأشعة خلال العام الجاري، بجانب الخدمات الطبية المتوافرة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه تم نقل الكادر الطبي والتمريضي والأجهزة الطبية من مركز الجير القديم إلى المركز الجديد، لافتاً إلى أن المركز الجديد يتكون من طابق رئيس يضم 22 غرفة وعيادة طبية، وساحة خارجية، وغرف خاصة للحراسة، وغرف خدمات كهربائية وخدمات صحية، ومواقف تستوعب 93 مركبة.

وأشار إلى أن المركز الجديد يوفر الرعاية الصحية لسكان منطقة الجير ومنطقة وادي شعم، كما يوفر المركز العلاج العام والطوارئ وتطعيمات الأطفال، وصيدلية، إضافة إلى عيادة علاج من الأمراض المزمنة، مثل السكري.

وأوضح أن تكلفة المركز بلغت نحو 15 مليون درهم، حيث تم إنشاء مبنى المركز بعد إحلال المركز القديم الذي قدم خدماته الطبية والصحية لأهالي منطقة الجير والمناطق المجاورة لأكثر من 40 سنة.

وكان من المفترض أن يتم افتتاح مبنى مركز الجير الجديد في بداية العام الماضي، إلا أن تأخر توافر الأثاث وبعض الأجهزة الطبية اللازمة أدى إلى تأخر افتتاحه إلى بداية العام الجاري.