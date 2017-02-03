نقطتان من دم المريض والنتائج خلال 10 دقائق

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسهل جهاز في العالم لفحص الدم، بالتعاون مع شركة «آبوت»، ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي.

ويفحص جهاز «آي - ستات آلينيتي» نطاقاً واسعاً من تحاليل الدم التي تراوح بين فحص المواد الكيماوية في الدم وإنزيمات القلب باستخدام نقطتين من دم المريض، وإصدار النتائج خلال فترة تراوح بين دقيقتين و10 دقائق، مع ميزات بسهولة الحمل ومزايا التوصيل المتطورة التي تسمح بإجراء الفحص في أي مكان عملياً، ما يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية الوصول للمعلومات التي يحتاجون إليها لإعطاء قرارات طبية دقيقة وسريعة دون مغادرة المريض للسرير.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، أن الوزارة تعد الأولى على مستوى العالم في استخدام هذا الجهاز، بما يتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير حزمة خدمات صحية ذكية تكاملية مستقبلية، سعياً لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف تحقيق سعادة المرضى والمتعاملين، مواكبةً لتوجيهات القيادة في استشراف مستقبل قطاع الصحة والرعاية الصحية في العالم، وتوقعات الطلب المستقبلي والتوصيات الاستباقية، وإيصال الخدمات الصحية لمواطني الدولة إلى أماكن إقامتهم.

من جهتها، أشارت مديرة إدارة قطاع المستشفيات في الوزارة، الدكتورة كلثوم محمد البلوشي، إلى مميزات الجهاز في تقديم أنواع جديدة من الفحوص في المستقبل، منها اختبارات إصابات الدماغ والأمراض المعدية والأورام، إضافة إلى توصيل لاسلكي لإدارة البيانات التشخيصية والتوصيل السحابي وإشعارات ضوئية وصوتية متقدمة تحذر الأطباء حول المعلومات الحرجة، لافتة إلى أن الجهاز يلبي حاجة الأطباء إلى تقنيات فحص سهلة الاستخدام، ما يتيح لهم إعطاء التشخيص الدقيق ومعالجة المرضى بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.