التليف الكبدي والقولون أكثر أمراض «الهضمي» انتشاراً في الدولة

أفاد رئيس قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد، الدكتور سمير العوضي، بأن «أمراض التليف الكبدي والأمعاء والقولون ونزيف المعدة، أكثر أمرض الجهاز الهضمي انتشاراً في الدولة»، مشيراً إلى أن «المستشفى يجري 40 عملية منظار يومياً، إضافة إلى أنه نجح أخيراً في إجراء 30 عملية جراحية شديدة التعقيد لمرضى مصابين بتسرب في المعدة».

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»، إن «القسم يستقبل حالات ميئوساً منها لمرضى خضعوا لعمليات قص معدة في منشآت صحية أخرى، وتم إنقاذ حياتهم بالتدخل العلاجي السريع لمنع التسريب، وتفادي المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تؤثر بالسلب في حياتهم».

وأضاف أن «المستشفى يستقبل نحو 50 حالة مصابة بالنزيف الحاد شهرياً، تتنوع بين نزيف المعدة والأمعاء والقولون، الناتجة عن تقرحات المعدة أو الاثني عشري أو دوالي المعدة، وتتم السيطرة على 95% من هذه الحالات، بما فيها نزيف المرئ، فضلاً عن عمليات المناظير المتنوعة التي تصل إلى 40 عملية يومياً».

وتابع: «يمتلك مستشفى راشد تجهيزات عالية المستوى، منها المنظار بالكبسولة والتحاليل النوعية والأشعة، التي تمكن من تشخيص المرض بدقة وسهولة، كما يعد قسم الجهاز الهضمي أحد أهم الأقسام تقدماً في المنطقة والعالم، لما يضمه من أفضل التقنيات، يقوم على شؤونه 14 طبيباً وطبيبة، بينهم ستة استشاريين وثمانية أخصائيين، فضلاً عن أنه يضم أحدث أجهزة المناظير، منها منظار المعدة والاثني عشري والأمعاء الدقيقة والقنوات الصفراوية، إلى جانب منظار الكبسولة، وأجهزة قياس حموضة وتقلص المرئ، ويجري القسم بنجاح ما يزيد على 5000 منظار سنوياً، منها عمليات كبرى ودقيقة وحالات مرضية صعبة ومعقدة، منها عمليات دعامة السمنة والبالون».

وقال العوضي، إن «المستشفى أجرى بثاً مباشراً لعدد كبير من العمليات التي يجريها قسم الجهاز الهضمي، وهي خطوة نفذها المستشفى لتحفيز العاملين في القسم، فضلاً عن كونها نوعاً من أساليب نقل الخبرات والتجارب».