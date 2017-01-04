«إسعاف دبي» تستشرف المستقبل

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن استشراف المستقبل ينبغي أن يصاحبه تفعيل حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة المعنيين للمتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة، تحت عنوان: «استشراف مستقبل الإسعاف»، بحضور المدير التنفيذي خليفة بن دراي، ومديري الإدارات والإشرافيين، إضافة إلى ممثلين عن شركاء المؤسسة من المستشفيات الخاصة. ودعا بن دراي إلى توظيف أدوات استشراف المستقبل، التي تساعد على التنبؤ بما سيؤول إليه مستقبل الخدمات الإسعافية، في ظل المتغيرات الديموغرافية والتقنية والاتصال، والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها، الأمر الذي سيساعد في تحقيق الريادة العالمية في مجالات عمل المؤسسة، ما يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط البعيدة المدى.

وقال إن أهمية موضوع الاستشراف تنبع من توجهات القيادة، وحرصها على العمل على إعداد قيادات وطنية، لا تعنى فقط بمعرفة الجوانب التخصصية في عملها، بل تكون على دراية ووعي كاملين بالرؤية الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية في العمل المؤسسي.