إطلاق «بوابة بيانات دبي الذكية» في الربع الأول من 2017

يعتزم مكتب مدينة دبي الذكية إطلاق بوابة بيانات دبي الذكية خلال الربع الأول من العام المقبل، لتكون بمثابة واجهة المستخدم التي يتمكن عبرها الجمهور من النفاذ إلى 41 مجموعة بيانات ومعلومات مختلفة تختص بقطاعات الإمارة بالكامل، مثل السياحة والصناعة والخدمات الحكومية.

وقال مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، لـ«الإمارات اليوم» إن البوابة نافذة الجمهور للاستفادة من منصة دبي الذكية، موضحاً أن خطة تصميمها تعتمد على طرح ثلاث طبقات من البيانات والمعلومات الخاصة بالإمارة، الأولى مجاناً للجمهور كافة، والثانية للتحليلات الكاملة للبيانات والمعلومات، التي يمكن الاستفادة منها في المسارات الدراسية والعملية والمجالات التجارية والاقتصادية، وستتاح بمقابل مالي، والثالثة تضم بيانات لن تتاح للجمهور، وستقتصر على المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة.

وأوضح أن آلية تصميم البوابة اعتمدت تقسيم البيانات والمعلومات التي ستوفرها الجهات الحكومية على 41 مجموعة، تشمل القطاعات والتخصصات كافة، ما يضمن سهولة وسرعة وصول المستخدم إليها.

وتضم المرحلة الأولى من منصة دبي الذكية بيانات ومعلومات ثماني إلى 10 مؤسسات حكومية محلية في دبي، سواء المعلومات الإحصائية والخدمية أو تحليل بيانات الاستخدام الذكي للجمهور لخدماتها، على أن تشمل المرحلة الثانية بقية مؤسسات القطاع الحكومي المحلي، ثم المرحلة الثالثة التي تستهدف قطاعات الأعمال الخاصة.

وتوقع أن تكتمل منظومة المنصة بحلول 2020، لتكون نموذجاً عالمياً لهذا النوع من العمل الذكي، على أن تخضع للتطوير والتحديث الدائم في ما تشمله من خدمات وإدارة معلومات.

وأشار آل ناصر إلى أن مفهوم المنصة والبوابة التابعة لها يعتمد على تسهيل حياة الأفراد، مقيمين وزائرين بشكل عام، فهي تجمع المعلومات التي يحتاج إليها أي فرد حول الإمارة بقطاعاتها كافة، كما ستغير مفهوم التطبيقات الحكومية الذكية، ومع إطلاقها لا حاجة لتحميل تطبيق كل جهة أو مؤسسة على حدة، فكل مستخدم سيتمكن من إنشاء حساب خاص به على المنصة، وعبره يصمم نافذة ذكية يجمع فيها الخدمات التي يحتاج إليها بشكل يومي، لافتاً إلى أن تطبيق «دبي الآن» المستخدم حالياً يعد نموذجاً مصغراً لهذا المفهوم.

وأكد أن التخطيط لتحويل مدينة دبي للمفهوم الذكي، وضع أمن المعلومات كأهمية أولى، لذا تم الإعداد للأمر بنواحٍ عدة، منها إصدار قانون البيانات في الإمارة، وإنشاء مركز دبي لأمن المعلومات، الذي يتولى توفير سبل الحماية الأمنية كافة للمنظومة من الاختراق أو خروج بيانات تمس خصوصية المستخدمين منها.

يصل إجمالي الخدمات الذكية في إمارة دبي حالياً إلى 1129 خدمة، وتم إطلاق 121 مبادرة ذكية على مستوى الإمارة من مكتب مدينة دبي الذكية، وبقية الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي.

121 مبادرة ذكية يعمّ نفعها مقيمي دبي وزوارها، و1129 خدمة ذكية صارت دبي بفضلها نموذجاً لتجارب المدن الذكية.

وتمكنت حكومة دبي منذ إطلاق أعمال التحول الإلكتروني والذكي قبل 13 عاماً من تحقيق وفرات مالية بقيمة 4.3 مليارات درهم في قطاعات عدة.