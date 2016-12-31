«صحة» تقدم خدماتها في إجازة رأس السنة

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن جاهزية كل المنشآت الطبية التابعة لها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمراجعين والمتعاملين خلال إجازة رأس السنة الميلادية، ويستأنف الدوام الرسمي في جميع العيادات الخارجية وعيادات الخدمات المساندة في المنشآت الصحية صباح يوم الإثنين الثاني من يناير المقبل.

وأوضحت أن أقسام الطوارئ في مستشفيات أبوظبي (مدينة الشيخ خيلفة الطبية، والمفرق، والرحبة، والكورنيش)، والمنطقة الغربية مستشفيات (مدينة زايد، والسلع، وغياثي، وليوا، والمرفأ، ودلما)، وأقسام الطوارئ في مستشفيات (توام، والعين، والوقن) في العين، تعمل على مدار الساعة.

كما ستكون ساعات العمل في مركز الخالدية من 10 صباحاً إلى 10 مساءً، وجميع المناطق التي تضم مراكز تابعة لـ«صحة» لخدمات غسيل الكلى تعمل من السابعة صباحاً إلى 11:30 مساءً، وعيادة الرعاية العاجلة بمستشفى توام في العين من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وعيادة رعاية الأطفال بمستشفى الرحبة في أبوظبي من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، والعيادة العامة بمستشفى الوقن في العين من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

أما المراكز الصحية الخارجية، فستعمل من الثانية ظهراً حتى 10 مساءً في (مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز الباهية الصحي، ومركز المقطع الصحي) بأبوظبي، وكذلك في مراكز (الهيلي، والمويجعي، واليحر، ونعمة) في مدينة العين.

وسيكون العمل على مدار الساعة في كل من مركز مطار أبوظبي الدولي الصحي، ومراكز (الختم الصحي، ورماح، وسيوحان، والقوع، ومزيد، والهير).

وأفادت «صحة» بأن طلبات حجوزات المواعيد في كل المنشآت أو استقبال الملاحظات والإجابة عن الاستفسارات، ستكون متاحة عبر مركز «صحة» لخدمة المتعاملين (مركز الاتصال 80050)، الذي سيعمل من التاسعة صباحاً إلى 10 مساءً.