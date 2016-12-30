«صحة دبي»: مهلة جديدة لاستقبال طلبات التأمين الصحي

أعلنت هيئة الصحة في دبي تمديد مهلة الحصول على باقات التأمين الصحي، التي كان مقرراً لها أن تنتهي مطلع العام المقبل، بسبب الإقبال الكبير من المتعاملين، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام إلى مظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها «ستراقب عملية التسجيل، وستعلن موعد انتهاء المهلة الجديدة قريباً».

• شركات التأمين تعمل بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على خدمة التأمين الصحي.

وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، إن «شركات التأمين المعتمدة من الهيئة تعمل بلا توقف، لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على خدمة التأمين الصحي، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من المعاملات، عبر المواقع الإلكترونية لهذه الشركات مباشرة من دون الحاجة إلى وجودهم شخصياً، حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف».

وتوقع اليوسف أن «يستكمل كل الأفراد والشركات، الذين لم ينضموا إلى مظلة التأمين الصحي، إجراءات الاشتراك خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «عدد الذين انضموا إلى مظلة التأمين الصحي في دبي تجاوز أربعة ملايين فرد، بنسبة بلغت 98%».

ووفقاً لهيئة الصحة، فإن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، فيما تبدأ قيمة البوليصة للأسر من 650 درهماً، بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً.