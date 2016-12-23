تقنية جديدة في مستشفى دبي لفحص سماعات الأذن

أدخل مستشفى دبي أول جهاز من نوعه على مستوى الدولة، لفحص أداء سماعات الأذن الطبية، والكشف عن مدى فائدتها الفعلية للمريض. وأكد استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن بمستشفى دبي، الدكتور محمد فوزي، أهمية الجهاز، الذي يطلق عليه اسم «فيري فت 2»، ودوره الفاعل في الحصول على نتائج فورية حول مدى استفادة المريض من السماعة الطبية، ومدى مناسبتها للمريض، أو الحاجة إلى إعادة برمجتها لتحقيق الفائدة القصوى منها.

وأشار فوزي إلى أهمية هذا الجهاز في مساعدة الأطفال على سماع الأصوات وتكوين الكلام والنطق، خصوصاً أن منهم كثيرين يرفضون استخدام سماعات الأذن، لعدم استفادتهم منها في سماع أو تمييز الأصوات وتكوين الكلام، أو الرد على الأسئلة الموجهة لهم، وبالتالي بات بإمكان أي مريض فحص السماعة الطبية الخاصة به، ومعرفة مدى استفادته منها، خصوصاً فئة الأطفال.

ولفت فوزي إلى بعض أعراض ضعف السمع، كتأخر تكوين الكلام عند الأطفال، وعدم الاستجابة للصوت العادي، وعدم سماع جرس الباب، وضعف القدرة على محادثة الآخرين. كما أن المصابين به غالباً ما يستجيبون للأصوات بإمالة الرأس تجاه مصدر الصوت، مؤكداً أهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع.