«قنديل» تنظّم معرض «التدريس الاحترافي»

تنظّم «قنديل التعليمية»، إحدى الشركات التابعة لشركة (إم بي آر إف) القابضة - الذراع الاستثمارية لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، «المعرض التعليمي الأول لقيادة التدريس الاحترافي»، في معهد تدريب المعلمين في إمارة عجمان.

ويقام المعرض خلال فعاليات «منتدى الخليج العربي الثالث للمعلمين»، الذي تنظِّمه وزارة التربية التعليم. ويشمل برامج تدريبية وتأهيلية تقدمها «قنديل» لـ200 معلم ومشرف تربوي، سعياً إلى تطوير قدراتهم وكفاءاتهم التدريسية والتربوية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «يعدُّ هذا المعرض التعليمي الأول لقيادة التدريس الاحترافي، الذي تنظمه (قنديل) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، منصَّة مثاليّة لاستكمال خططنا، الهادفة إلى الإسهام في تطوير قطاع التعليم». وكرَّم وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، جمال بن حويرب، تقديراً للدور البارز الذي قامت به المؤسسة في دعم المنتدى.