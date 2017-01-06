الحمادي: دعم المدارس بـ 20 ألف «روبوت» في الفصل الدراسي الثاني

أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن الوزارة ستدعم الصفوف من الرابع حتى التاسع بـ20 ألف جهاز روبوت، لدعم منهاج العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى تدريب الكادر التدريسي على كيفية استخدامها.

وقال الحمادي، في تصريحات صحافية خلال جولة تفقدية لمعهد تدريب المعلمين، أمس، إن الوزارة تعمل على إتقان الطلاب والمعلمين العلوم الحديثة، خصوصاً علوم الكمبيوتر والبرمجة والتصميم والتكنولوجيا، باعتبارها من أهم العلوم، التي من خلالها يمكن للطلبة أن يتقنوا لغة عصرهم، ويتمكنوا من العبور إلى المستقبل بكل اقتدار، مسلحين بالمعرفة، وقادرين على الابتكار والتنافسية.

وذكر أن أجهزة الروبوت التي ستشمل مدارس الصفوف من الرابع حتى التاسع، تأتي في إطار خطط الوزارة، الرامية إلى تكريس روح الابتكار والإبداع والتنافسية بين الطلبة، وهو ما يتطلب كذلك تأهيل الكادر التدريسي لتقديم المعارف الحديثة، التي تشكل الروبوتات ولغات البرمجة جزءاً منها.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة للتدريب المستمر للهيئات التدريسية والإدارية، لإعداد كادر تربوي متميز، يستطيع تنفيذ خطط الوزارة التطويرية، مشيراً إلى أن عمليات التدريب تتضمن تقديم دورات تدريبية تخصصية، وتستهدف تدريب 11 ألفاً و500 معلم ومعلمة.

وقال الحمادي، إن التدريب يواكب التطورات في مختلف فروع المعرفة، ويفتح الأفق أمام كوادر الميدان التربوي لتقديم أفضل ما لديهم، في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة عكفت على تجهيز معاهد خاصة بتدريب الكوادر التربوية، كما حرصت على تضمينها أفضل التقنيات الحديثة من مختبرات وقاعات، بهدف توفير بيئة جاذبة للمعنيين.