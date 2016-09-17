4 طلبة يبتكرون جهازاً لوقف نزيف ما بعد الولادة

ابتكر أربعة طلبة بجامعة خليفة في أبوظبي، وهم: منة الله طه، وصالح، ورشا ناصر، وأحمد السقا، جهازاً لوقف نزيف ما بعد الولادة، يتميز بسهولة استخدامه دون طبيب، وعدم حاجته إلى جهاز أشعة، ومزود بجرس تنبيه للتوقف في حال توقف النزيف.

وقال الطلبة إن أهمية الابتكار تتركز في تلافي مضاعفات نزيف ما بعد الولادة، الناتج عن فقدان الدم، والتي تشمل صدمة نقص حجم الدم، وكل ما ينتج عن هذه الصدمة من مضاعفات، مثل فشل كلى حاد، واحتشاء القلب الحاد، أو احتشاء الدماغ، وقصور الغدة النخامية بعد الولادة إثر النزيف الشديد، ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على الرضاعة وإنتاج الحليب، وانقطاع الحيض، وقصور الغدد التناسلية، إضافة إلى مضاعفات أخرى تتعلق بالعلاج الذي قد تتلقاه المرأة، سواء العلاج بالسوائل أو العلاج بوجبات الدم أو المعالجة الجراحية.

وأوضحت الطالبة منة الله طه، لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز مخصص لمساعدة النساء في المناطق الفقيرة، والتي تعاني حروباً، وغير المجهزة بمستشفيات أو غرف ولادة وأطباء، إضافة إلى أنهم صمموا للجهاز كتيب استخدام، يتم من خلال صوره شرح خطوات الاستخدام بالترتيب، لتسهيل استخدامه لغير المتخصصين.

وأضافت أن النزيف بعد الولادة يحتاج إلى علاج سريع وناجع، لذلك يمكن من خلال الابتكار تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة، نظراً لخطورة الحالة، وذلك عن طريق إيقاف النزيف، واسترجاع الدم المفقود، إضافة إلى معالجة سبب النزيف بعد الولادة إذا أمكن، حيث يقوم الجهاز بالحفاظ على ضغط الدم وانسيابه.