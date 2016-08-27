محمد بن زايد بمناسبة العام الدراسي الجديد: أبارك للطلبة وللمعلمين وأهنئهم بالعودة إلى ساحات العلم ورياض المعرفة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، تغريدات بمناسبة العام الدراسي الجديد بارك فيها للطلبة وللمعلمين وهنأهم بالعودة إلى "ساحات العلم ورياض المعرفة".

وقال سموه في التغريدات "أبارك للطلبة وللمعلمين وأهنئهم بالعودة إلى ساحات العلم ورياض المعرفة"، مخاطباً الطلبة بالقول"أبنائي الطلبة نجاحكم في مسيرة العلم والدراسة هي فرحة لأمهاتكم ولإبائكم ولنا جميعا، ووطنكم ينتظر قادته وبناة مستقبله".

مضيفاً "أبنائي الطلبة تبقى المدرسة المكان الذي يرسم الفرحة والذكرى التي لا تنسى ولا تمحى من ذاكرتنا فيها زرعت قيمنا ورسم مستقبلنا"

وقال سموه في تغريدة عن الأدوار المشتركة للأسرة والمدرسة والمجتمع في غرس قيم الوطنية في نفوس الطلبة "أثمن دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة وتحفيزهم على نهل العلوم ومواصلة طريق الإبداع والابتكار".