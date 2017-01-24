ضبط راعي غنم يهرب ويروج «الهيروين»

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط آسيوي يعمل بمهنة راعٍ في إمارة أبوظبي، بتهمة حيازة وتوزيع كبسولات من مخدر الهيروين، بلغت عند ضبطها 45 كبسولة.

وقال رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، المقدم طاهر الظاهري، إنه تم تشكيل فرق التحري والمتابعة لرصد تحركات المتهم، بعد التأكد من قيامه بتوزيع كبسولات مخدر الهيروين على المتعاطين من الآسيويين، بناءً على تعليمات من تجار مخدرات خارج الدولة، يوجهون المتهم بدفن المخدرات في مكان، ويبلغون الزبائن باستلام المخدر المطلوب بأنفسهم من المكان الذي تم دفن المخدر فيه، بعد أن يكونوا قاموا بدفع المبالغ المالية المطلوبة بواسطة التحويلات المالية للتجار في الخارج.

وأضاف الظاهري أنه بعد جمع كل المعلومات، وتحليل المعطيات، تمت متابعة المتهم وضبطه، حيث قدم كامل التفاصيل حول عملية توزيع المخدرات، وطريقة تسليمها للزبائن، وقام بإرشاد فريق التحري إلى مكان دفن الكمية التي بحوزته، بعد ضبط كمية من الحبوب المخدرة في جيبه، وتم ضبط كمية كبسولات مخدر الهيروين المخبأة بمعرفة المتهم، وتم تحريزها واستكمال ملف التحقيق مع المتهم، وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.