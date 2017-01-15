وفاة مواطن كان يستعد للزواج الشهر الجاري بحادث سير في رأس الخيمة

توفي مواطن يدعى (ع. ص) يبلغ من العمر 21 عاماً، فجر أمس إثر اصطدام مركبته بشكل مفاجئ بصهريج مياه كان يسقي الزرع على جانب الطريق، أثناء قيادة مركبته على طريق المطار جنوب مدينة رأس الخيمة.

وقال مصدر في مستشفى صقر الحكومي إن السائق وصل إلى قسم الحوادث والطوارئ في حالة وفاة، حيث كان الشاب يستعد للزواج خلال الشهر الجاري.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد علي سعيد العلكيم، الحادث وقع عندما كان سائق المركبة يقود مركبته على طريق شارع المطار جنوب رأس الخيمة، حيث تفاجأ بصهريج مياه يقف أمامه على الطريق يقوم بري زراعة الشوارع.

وأوضح أن السائق حاول تقليل سرعته وتجنب الاصطدام بالصهريج إلا أن محاولته بآت بالفشل نتيجة قيادة مركبته بسرعة زائدة، حيث انحرفت مركبته عن مسارها واصطدمت بالصهريج.

وأضاف أن فور تلقي البلاغ تم ارسال سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، وتم نقل السائق للمستشفى ولكنه توفي عند وصوله للمستشفى، تابع يجب على جميع السائقين ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانتباه، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.