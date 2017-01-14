وقاة شخص في اصطدام بمركبة متعطلة وسط الطريق بدبي

توفي شخص عربي نتيجة اصطدام مركبته بشاحنة صغيرة متعطلة على المسرب الأيسر من طريق رأس الخور صباح اليوم، وفق مدير مركز شرطة الراشدية العميد سعيد حمد بن سليمان الذي أشار إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

وقال سليمان إن الحادث وقع في الساعة 9.37 صباح اليوم حين اصطدمت مركبة من طراز بي إم دبليو يقوده شخص عربي يدعى "ح.ح.ل" بمركبة بيك يقودها شخص أسيوي يدعى "ب.أ.س" في الاتجاه القادم من جسر بوكدرة إلى جسر المعارض.

وأضاف ان سائق المركبة الأولى كان يقود مركبته بسرعة زائدة ونظراً لعدم انتباهه على المسرب الأيسر السريع اصطدمت مركبته بالسيارة الأخرى التي كانت متوقفة بسبب انفجار إطارها الأيسر، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث متأثراً بإصابته البليغة.

وأشاف أن دوريات تابع للإدارة العامة للنقل والإنقاذ انتقلت إلى الموقع بسبب انحشار السائق وكذلك انتقلت مركبات الإسعاف والبلدية وهيئة الطرق والمواصلات.

وحذرت شرطة دبي كثيراً من الوقوف في منتصف الطريق، مؤكدة على ضرورة الاتصال بالطوارئ على 999 لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو تحريك السيارة على جانب الطريق إذا كان مم