يوم مفتوح لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة

التقى نائب قائد عام شرطة الشارقة العقيد عبدالله مبارك بن عامر، كل نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة، خلال يوم مفتوح نظمته المؤسسة.

وأكد بن عامر، خلال اللقاء اهتمام شرطة الشارقة بأوضاع النزلاء ونهجها في تبني السياسات والبرامج التى تهدف الى مساعدتهم على الاستفادة من دروس تجربتهم فترة وجودهم في المؤسسة العقابية والاصلاحية، في اكتساب الحرف والأعمال التي تساعدهم، وإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من التغلب على الصعوبات التي يواجهونها، ومزاولة حياتهم بصورة طبيعية. واستمع الى عدد من النزلاء الذين عبروا عن تقديرهم لما يجدونه من حسن الرعاية والاهتمام بهم وبأفراد أسرهم، كما طلب بعض النزلاء مساعدتهم على حل بعض المشكلات التي تواجههم، ووجه بسرعة التغلب على بعض العقبات التي يواجهونها، وتقديم الدعم المعنوي لجعل النزيل يعيش مستقراً نفسياً خلال وجوده داخل المؤسسة، لاسيما الجوانب الإيجابية المطلوب إحداثها في سلوكه من خلال ما يوجه إليه من برامج إصلاح وتأهيل.

وأثنى بن عامر على الجهود التي تبذلها المؤسسة العقابية والإصلاحية لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الاصلاح والتأهيل، من خلال العمل على تعزيز السلوك الإيجابي للنزلاء والحد من السلوك السلبي، بالإضافة الى دورها في عملية ايواء المحكوم عليهم طول مدة محكومياتهم والعمل على تقويمهم وتأهيلهم من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية، ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بعد خروجهم.