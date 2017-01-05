ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات سيارت في العين

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط شخصين بتهمة اتلاف وسرقة محتويات عدد من السيارات بمدينة العين، واظهرت التحقيقات أن المتهمان قاما بإتلاف 9 مركبات وسرقة محتوياتها، وذلك كما ذكرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وأوضح مدير مديرية شرطة العين، العميد محمد سهيل الراشدي، أنه تم تلقى عدة بلاغات من أشخاص عبر عدد من المراكز الشرطية التابعة لمديرية شرطة العين تفيد بسرقة محتويات مركباتهم ليتم تشكيل فريق من البحث والتحري لمتابعة وكشف ملابسات القضية، مضيفاً أنه تم تكثيف عمل الدوريات الأمنية في المناطق التي وردت منها البلاغات ليتم ضبط المتهمان، وبالبحث وجمع الأدلة تبين قيامهما بإتلاف 9 مركبات وسرقة محتوياتها في مناطق متفرقة بمدينة العين.