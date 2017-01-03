73 حادثاً بحرياً في دبي العام الماضي

أكد رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، الرائد علي عبدالله القصيب النقبي، أن الإنقاذ البحري نفذ، خلال العام الماضي، 289 مهمة، وتعامل مع 73 حادثاً، تنوعت بين الغرق واصطدام بين سفن وزوارق ودراجات مائية، إضافة إلى جنوح سفن.

وأوضح أن شرطة دبي، عندما تتلقى بلاغ الاستغاثة عن وقوع الحادث، تحدد المكان بالضبط، وترسل دورية إنقاذ على وجه السرعة، فإذا كان البلاغ بالقرب من الشاطئ فيتم استخدام الدراجة المائية لسرعة الإنقاذ، وأما إذا كان في عرض البحر فيتم تحديد إحداثيات مكان الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية، وتحريك زورق أو زورقين إلى المكان نفسه.

وبين أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ، على مدار 24 ساعة، للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.

وبين أن شرطة دبي حققت سرعة استجابة للتعامل مع الحوادث، راوحت بين سبع وثماني دقائق، متفوقة بذلك على مؤشرة مدة الاستجابة، الذي وضع مدة استجابة زمنية تتمثل في 12 دقيقة، وذلك بفضل الانتشار في مختلف أرجاء إمارة دبي، والجاهزية والاستعداد الدائمين.

ودعا النقبي مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة، وتجنب التيارات البحرية وارتفاع الأمواج، والالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر، الذي يعني ضرورة التوقف عن السباحة، لما لذلك من خطر عليهم.

كما دعا النقبي الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي، على الرقم 999، في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح، من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، ولما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.