شاهد بالفيديو.. تفاصيل جريمة الجزار

نشرت شرطة دبي لقطات فيديو توضح تفاصيل جريمة الجزار الفلبيني الذي قتل قريبته وقطع جثتها.
|جزار يقطع رأس ويدي إمرأة متأثراً بأفلام الزومبي ..وشرطة دبي تكشف المتهم
المزيد في الفيديو المرفق
(تحذير: بعض لقطات الفيديو قد تكون مؤذية للنظر)
نشرت شرطة دبي لقطات فيديو توضح تفاصيل جريمة الجزار الفلبيني الذي قتل قريبته وقطع جثتها.
|جزار يقطع رأس ويدي إمرأة متأثراً بأفلام الزومبي ..وشرطة دبي تكشف المتهم
المزيد في الفيديو المرفق
(تحذير: بعض لقطات الفيديو قد تكون مؤذية للنظر)
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