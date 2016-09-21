الإمارات اليوم

شاهد بالفيديو.. تفاصيل جريمة الجزار

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  • جثة الضحية

نشرت شرطة دبي لقطات فيديو توضح تفاصيل جريمة الجزار الفلبيني الذي قتل قريبته وقطع جثتها.

جزار يقطع رأس ويدي إمرأة متأثراً بأفلام الزومبي ..وشرطة دبي تكشف المتهم

المزيد في الفيديو المرفق

(تحذير: بعض لقطات الفيديو قد تكون مؤذية للنظر)

 

 

 

 

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