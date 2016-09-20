«إقامة الفجيرة» تطلق خدمة «الحالات الطارئة»

أطلقت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة خدمة الحالات الطارئة تحت شعار «تميزنا لا تحده مواعيد». وأوضح مدير الإدارة العميد مبارك ربيع بن سنان، أن الخدمة تعمل وفق آلية وخطة عمل منظمة وقد تم تضمينها في الموقع الإلكتروني، مبيناً أنها تهدف إلى تقديم خدمات الإدارة للحالات العاجلة في غير أوقات العمل المحددة والعطلات الأسبوعية.

ولفت إلى أن من هذه الحالات: حالات المرض، والوفاة، والسفر المفاجئ، والمعاملات التي تحتاج إلى معالجة طارئة، حتى تظل خدمات الإدارة في متناول الجميع من أجل رفع ثقة الجمهور وسعادتهم بالخدمات التي تقدمها الإدارة. وأضاف أن الخدمة تعد إضافة نوعية للخدمات التي أطلقتها الإدارة في وقت سابق تماشياً مع برنامج الإمارات للخدمة الإلكترونية المتميزة «7 نجوم».