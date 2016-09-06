احتراق كرفانات سكنية في رأس الخيمة

تمكن رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم، في عدد من الكرفانات السكنية التابعة لدائرة الاشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، ما أسفر عن احتراق 12 كرفاناً بشكل كامل دون وقوع إصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة العميد محمد عبد الله الزعابي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ ظهر اليوم، يفيد باندلاع النيران في كرفانات سكنية تابعة لدائرة الأشغال في منطقة القصيدات بمدينة رأس الخيمة.

وأوضح تم ارسال فرق الإطفاء من مراكز الإدارة والحليلة ونقطة المرور للمكان الحريق، حيث تبين أن النيران تندلع في عدد من الكرفانات، مشيرا إلى أنه تم على الفور اخلاء الموقع من العمال باشرت فرق الإطفاء بإخماد النيران والسيطرة عليها.

وأضاف أن عملية إطفاء النيران استمرت ساعة كاملة وتم الاستعانة بصهاريج مياه من دائرة الأشغال وعدد من الشيول لردم مخلفات الحريق، وتابع أن النيران تسبب في احتراق 12 كرفاناً بشكل كامل، كما نجح رجال الإطفاء في منع وصول النيران لـ 12 آخر دون وقوع إصابات.

وذكر أنه تم تسليم ملف الحريق إلى شرطة رأس الخيمة لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد سبب الحريق.