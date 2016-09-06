ضبط سائق نشر مقطع فيديو وهو يستعرض بمركبته في خورفكان

تمكن قسم المرور والدوريات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق قاد مركبة بطيش وتهور معرضاً حياته وحياة الاخرين للخطر من خلال الاستعراض والتفحيط، وإجراء تغييرات جوهرية على المركبة و قيادة المركبة بصورة تحدث ضجيجا، وذلك بعد انتشار فيديو على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح ما قام به السائق من مخالفات تضعه تحت طائلة القانون.

وتعود تفاصل الواقعة إلى رصد الجهات الأمنية بشرطة الشارقة، لفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص مجهول الهوية يقوم بقيادة مركبته بدون لوحة أرقام، برعونة وطيش وتهور والاستعراض بها والتفحيط بمنطقة سكنية، ويغطي وجهه بغترة حمراء، ويجلس إلى جواره زميل له وقد اخرج نصف جسده من نافذة المركبة، بينما غطى وجهه كذلك حتى يصعب التعرف عليهما والوصول إليهما.

وعليه تم تشكيل فريق عمل من قسم المرور والدوريات بشرطة المنطقة الشرقية، حيث قام الفريق بجمع الاستدلالات التي ادت الى الوصول إلى المركبة والقبض على قائدها في فترة وجيزة لا تتعدى 48 ساعة، من انتشار الفيديو، بعد أن عمد المتهم إلى إخفاء السيارة بعد الحادثة في احدى المنازل في المنطقة، ليستتر عن أعين الشرطة.

وأكد نائب مدير ادارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد احمد خميس المطوع أن قائد المركبة تَعمد القيادة بدون لوحات أرقام، وتغطية وجهه، ظناً منه بعدم قدرة الشرطة على التعرف إلى مركبته أو بياناتها أو بيانات سائقها، مشيراً إلى أنه فور رصد الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لضبط المركبة وقائدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو ممن يتعمدون مخالفة الأنظمة والقوانين، منوها بان شرطة المنطقة الشرقية، سوف تكثف حملاتها خلال الفترة القادمة لضبط مثل هذه السلوكيات المتهورة، والتى تشكل تهديداً لحياة وسلامة أفراد المجتمع.

ودعا العقيد المطوع أولياء الأمور إلى القيام بدورهم في متابعة ومراقبة أبنائهم، والحرص على التعرف على أصدقائهم ورفقائهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم بصفة مستمرة، كما دعا الشباب إلى التعاون مع الشرطة في المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق من خلال استخدام المركبة والطريق بشكل صحيح وسليم والتأني في قيادة المركبة، وعدم تزويدها بزوا ئد تضاعف من سرعتها وتؤدي إلى نتائج تضر بهم وبالآخرين