خادمة تعتدي على خصوصية مخدوميها عبر "واتس اب"

أحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنايات، خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية، لاعتدائها على خصوصية مخدوميها، بأن صورت الزوجين واطفالهم باستخدام هاتفها النقال، وأرسلتها لاشخاص عبر برنامج المحادثة الفورية "واتس اب".

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع الخادمة، أن الهاتف الذي استخدمته بالواقعة سرقته من والدة مخدومتها.

وقال كفيل المتهمة من جنسية دولة خليجية، أن المتهمة تعمل لديه منذ منتصف العام الجاري، واكتشف بعدها أنها سرقت الهاتف النقال الذي كان أهداه لوالدة زوجته، وتبين من خلال تفتيش الهاتف التقاطها صور العائلة وصورة لابنه وارسالها لاشخاص مجهولين عبر برنامج الـ"واتس اب".