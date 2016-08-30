إصابة 5 أشخاص في حادث تدهور حافلة على جسر حصة

أصيب خمسة أشخاص في حادث تدهور حافلة على جسر حصة، إثر اصطدامها بشاحنة، وفق مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن شخصاً سادساً أصيب بإصابات بليغة في حادث آخر.

وقال المزروعي إن الحادث الأول وقع يوم السبت الماضي، حين كانت شاحنة تسير على جسر حصة، فانحرفت حافلة، واصطدمت بجانب الشاحنة الأيسر عند باب السائق ثم تدهورت.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم إصابته بليغة، بالإضافة إلى أربع إصابات متوسطة، لافتاً إلى انتقال دوريات الإسعاف والإنقاذ، وأخرى تابعة لمرور دبي ومركز شرطة البرشاء، وعملت على تسيير حركة المرور، ومنع وقوف السائقين الفضوليين، لمنح المسعفين فرصة لممارسة عملهم، ومن ثم نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن حادث تصادم آخر بين شاحنة خفيفة (بيك أب) وحافلة خفيفة على شارع الإمارات، ظهر أول من أمس، لافتاً إلى أن إحدى المركبتين كانت تقف على كتف الطريق، حين اندفعت الأخرى بقوة تجاهها، وحدث الاصطدام على كتف الشارع، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المزروعي أن كثيراً من السائقين يسيئون فهم الغرض من وجود كتف الطريق، ويقفون عليه في غير حالات الطوارئ، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن هذه المساحة مخصصة فقط للحالات الاستثنائية، ولا يفترض الوقوف عليها لأسباب اعتيادية.