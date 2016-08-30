ضبط عصابة تزييف بطاقات ائتمانية في رأس الخيمة

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، عصابة آسيوية متخصصة في جرائم تزييف واستنساخ البطاقات الائتمانية، واستخدام بياناتها المسروقة في بطاقات صحيحة، لشراء مصوغات ذهبية وبيعها بسعر أقل، مقابل الحصول على الأموال.

وقال مدير الإدارة، العقيد عبدالله منخس، إن قسم الجرائم المنظمة تلقى معلومات تفيد بوجود عصابة تستخدم بطاقات ائتمانية مزيفة، فتم رصد تحرّكات أفرادها، ومتابعتهم داخل المحال التجاريّة، وإلقاء القبض عليهم داخل مقر سكنهم.

وأوضح أنه تم تفتيش منزلهم والعثور على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في التزييف والنسخ وطباعة البطاقات، كما تم العثور على بطاقات منسوخة استخدموها في المحال التجارية.