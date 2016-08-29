بالصور.. أهم ضبطيات "جمارك أبوظبي" للمواد المحظورة في النصف الأول من 2016

حرر المفتشون الجمركيون في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 7,224 محضراً جمركياً خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بـ 6,435 محضراً جمركياً خلال النصف الأول من عام 2015 محققة زيادة بنسبة 12.3%، حيث تمكن المفتشون الجمركيون من إحباط محاولات تهريب لـ 7,434 مادة محظورة عبر المنافذ الجمركية التابعة لإمارة أبوظبي مقارنة مع 6,596 مادة محظورة تم ضبطها خلال النصف الأول من عام 2015 بزيادة بنسبة 12.7% في عدد المواد المحظورة.



وسجل مركز جمرك مزيد أكبر عدد من المواد المحظورة والمضبوطة خلال النصف الأول من عام 2016 بإجمالي 1,801 مادة، يليه في ذلك مركز جمرك بريد العين المركزي بإجمالي 1,367 مادة، ومن ثم مركز جمرك بريد أبوظبي بإجمالي 1,045 مادة.



وقال مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، محمد خادم الهاملي: "تواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بذل مختلف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة العمل الجمركي على مستوى إمارة أبوظبي، كما تعمل الإدارة على مواصلة تطوير إجراءات التفتيش بالاعتماد على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة ومهارات مفتشيها ومساندتهم في أداء المهام الموكلة إليهم في حماية أمن الوطن وأمان المواطن من مخاطر التجارة غير المشروعة."



ويستعرض هذا التقرير أبرز الإحصائيات الخاصة بالمواد المضبوطة في المراكز الجمركية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2016:



المخدرات:

سجلت مراكز أبوظبي الجمركية 299 ضبطية مواد مخدرة بإجمالي وزن 12,974 جرام و2,145,803.5 حبة مخدرة، منها 5027.5 حبة ترامادول، و2,127,487 حبة كبتاجون. وسجلت معظم هذه الضبطيات في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بإجمالي 231 ضبطية، يليه مركز جمرك الغويفات 14 ضبطية، ثم 10 ضبطيات لكل من مركز جمرك خطم الشكلة ومركز جمرك بريد أبوظبي المركزي. ومن أهم ضبطيات المواد المخدرة:

1. عند وصول إحدى رحلات الطيران القادمة من إحدى دول العربية، اشتبه مفتشو الجمارك في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بأحد المسافرين، وعند تحويل المشتبه به، والبالغ من العمر 29 عاماً ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، إلى التفتيش وجد بحوزته 369 حبة مخدرة و119 كبسولة دواء مقيد و1.55 غرام من مادة الشبو، إلى جانب أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.



2. بناء على إخبارية واردة من قسم مكافحة المخدرات أوقف مفتشو مركز جمرك مزيد مركبة قادمة إلى الدولة يقودها سائق يحمل جنسية دولة آسيوية ويبلغ من العمر 37 عاماً يرافقه سائق آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويبلغ من العمر 58 عاماً، وعند تفتيش المركبة تم العثور على مادة مخدرة بوزن 3106.5 غرام مخبأة ضمن ناقل الحركة. وعند تحويل المتهمين إلى التفتيش الذاتي وجد بحوزتهم مبالغ مالية مهربة بقيمة 3,400 درهم إماراتي و146,600 ريال سعودي.



3. عند وصول إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة آسيوية، اشتبه مفتشو الجمارك في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بمسافر يحمل جنسية دولة آسيوية، وعند تفتيش حقيبة المشتبه به والبالغ من العمر 26 عاماً، وجد بحوزته علبة حلوى تضم حلويات مخلوطة بـ 1,634 كيلو غرام (كيلوغرام و 634 غرام) من بذور الخشخاش المخدرة.



4. عند وصول إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة آسيوية، اشتبه مفتشو الجمارك في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بأحد المسافرين، وعند تحويل المشتبه به والبالغ من العمر 35 عاماً ويحمل جنسية إحدى الدول الغربية إلى التفتيش وجدت بحوزته 10.28 غرام مواد مخدرة و1,122 حبة مخدرة، إلى جانب 38 زجاجة تحتوي على مواد مخدرة سائلة مخبأة ضمن أمتعته الشخصية.



5. عند وصول إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة آسيوية، اشتبه مفتشو الجمارك في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بمسافرة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعند تفتيش أمتعة المشتبه بها البالغة من العمر 54 عاماً، وجدت بحوزتها 3,200 حبة مخدرة مخبأة ضمن حقيبتها الشخصية.



6. اشتبه مفتشو مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بأحد المسافرين القادمين إلى الدولة من إحدى الدول العربية، وعند تفتيش أمتعة المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول الغربية ويبلغ من العمر 29 عاماً، وجد بحوزته 183 غراماً من مادة السبايس المخدرة و29.78 غراماً مواد مخدرة أخرى، وعند تحويل المتهم إلى التفتيش الذاتي وجد بحوزته 54.97 غراماً من مادة السبايس المخدرة مخبأة ضمن ملابسه.



7. عند وصول إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة آسيوية، اشتبه مفتشو الجمارك في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بمسافر يحمل جنسية دولة آسيوية، وعند تفتيش أمتعة المشتبه به البالغ من العمر 19 عاماً، وجدت بحوزته 2,490 حبة مخدرة مخبأة ضمن حقيبة سفره الخاصة.



التسلل:

أحبطت كوادر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 25 محاولة تسلل في مختلف مراكز أبوظبي الجمركية خلال النصف الأول من عام 2016، شملت 28 مخالفاً حاولوا الدخول أو الخروج من الدولة بطريقة غير شرعية، وسجل مركز جمرك الغويفات أكبر عدد محاولات تسلل بإجمالي 11 محاولة، يليه مركز جمرك مزيد بـ 6 محاولات، ثم 4 محاولات لكل من مركز جمرك خطم الشكلة ومركز جمرك المضيف.



التحايل التجاري:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من ضبط 135 محاولة تهرّب من الإجراءات الجمركية؛ والتي تشمل إما محاولات إدخال بضائع دون الإفصاح عنها، أو التلاعب بالأوزان، أو تغيير دول المنشأ، أو تزوير الفواتير أو عدد الطرود، وتم ضبط معظمها في مركز جمرك الغويفات بإجمالي 62 محاولة، يليه مركز خطم الشكلة بإجمالي 47 محاولة.



تهريب الأموال:

تمكنت الإدارة العامة للجمارك من ضبط 32 محاولة لتهريب الأموال، توزعت بين 10 محاولات لكل من مركز جمرك خطم الشكلة، ومركز جمرك مزيد، و6 محاولات عبر مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي، و5 محاولات عبر مركز جمرك الغويفات. ومن أبرز هذه الضبطيات:

1. اشتبه مفتشو مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بأحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، وعند تحويل المشتبه به والبالغ من العمر 36 عاماً ويحمل جنسية دولة آسيوية، عثر بداخل حقيبة اليد الخاصة به على علبة معدنية مغلقة مخبأ بداخلها مبلغ نقدي بقيمة 50,000 دولار أميركي.



2. اشتبه مفتشو مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بأحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، وعند تحويل المشتبه به والبالغ من العمر 41 عاماً ويحمل جنسية دولة آسيوية، وجدت بحوزته مبالغ نقدية ضمن عملات مختلفة شملت 81,500 ريال سعودي، 8,900 ريال قطري، و1,495 ريال عماني مخبأة في أسفل حقيبة الظهر الخاصة به.



3. اشتبه مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك مزيد بأحد المسافرين القادمين إلى الدولة، وعند تحويل المشتبه به والبالغ من العمر 39 عاماً ويحمل جنسية إحدى الدول العربية إلى التفتيش الذاتي، وجدت بحوزته مبالغ مالية بعملات مختلفة شملت 16,500 ريال سعودي، 21,000 ريال قطري، و30,400 درهم إماراتي، وعند تفتيش المركبة وجد المفتشون 249,000 ريال سعودي مخبأة تحت مقاعد المركبة بطريقة احترافية.



التقليد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 5 محاولات تقليد، شملت 2 محاولة لإدخال أدوية مقلدة في مركز جمرك بريد أبوظبي المركزي، ومحاولة واحدة لإدخال أموال مزورة في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي، ومحاولة واحدة في مركز جمرك الغويفات شملت 3,168 عبوة من العطور المقلدة. وفي تفاصيل الضبطية الأخيرة، أنه وعند اشتباه مفتشي مركز جمرك الغويفات بإحدى الشحنات القادمة إلى الدولة في مركبة يقودها سائق يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية ويبلغ من العمر 25 عاماً، تم تحويل المركبة إلى التفتيش ليتبين أنها تحمل 33 كرتونة تضم 3,168 عبوة من العطور المقلدة لعلامات تجارية عالمية.



الكحول:

ضبطت الإدارة العامة للجمارك 76 حالة تهريب مواد كحولية، شملت أكثر من 278 زجاجة وعلبة مشروب كحولي، جاء أغلبها في مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بـ 37 محاولة، يليه مركز جمرك هيلي بـ 11 محاولة، ثم مركز جمرك المضيف بـ 10 محاولات.



التبغ:

سجلت مراكز أبوظبي الجمركية إجمالي 728 ضبطية لمحاولات تهريب مواد التبغ والتي شملت 11 محاولة لتهريب السجائر و717 محاولة لتهريب مادة التنباك، وتم ضبط معظمها في مراكز العين الجمركية البرية.



الأدوية:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من ضبط 1,088 مادة من الأدوية الممنوعة أو التي لا تصرف إلا بوصفة طبية أو الأدوية منتهية الصلاحية أو محاولات إدخال أدوية بكميات تزيد عن المصرح بها، حيث تم تسجيل معظم هذه الضبطيات في مركز جمرك بريد أبوظبي المركزي بـ 551 محاولة، يليه مركز جمرك مطار العين الدولي بـ 162 محاولة، ثم مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي بـإجمالي 155 محاولة، ومركز جمرك بريد العين المركزي بـعدد 113 محاولة، إلى جانب المراكز الجمركية الأخرى. وكانت أهم هذه الضبطيات عندما اشتبه مفتشو جمرك مطار أبوظبي الدولي بطرد مرسل بواسطة إحدى شركات البريد السريع إلى سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيمة في الدولة، وعند تفتيش الطرد عثر بداخله على 200 حبة ترامادول و756 حبة مخدرة.